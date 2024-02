Formula 1 | Williams, sensazioni positive dopo le prime libere in Bahrain

Formula 1 Williams GP Bahrain – Moderata soddisfazione per Alexander Albon e Logan Sargeant al termine della prima giornata di libere valide per il Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del mondiale 2024 di Formula 1. Nonostante qualche piccolo intoppo, i due piloti della Williams sono riusciti a raccogliere diversi dati tra mattina e pomeriggio, garantendo ai tecnici riscontri importanti in vista delle qualifiche e della gara. Una buona base di partenza che la squadra vuole perfezionare in vista del proseguo di questo fine settimana di gara a Sakhir. Albon, ricordiamo, ha chiuso la sessione con l’11° crono, mentre Sargeant non ha fatto meglio della 13° piazza.

Albon sorpreso dal passo mostrato dalla Williams

“Siamo rimasti relativamente sorpresi dal nostro passo nella FP1, ma nella FP2 abbiamo trovato un buon ritmo con le gomme medie, anche se abbiamo perso un po’ di velocità con le soft. Le auto intorno a noi sono più veloci di quanto vorrei, specialmente la Haas, e quindi dobbiamo valutare in cosa possiamo migliorare. La vettura sembra diversa dietro al volante, ma ancora tutto ciò non si traduce completamente in prestazioni. Abbiamo del lavoro da fare. Tutti sembrano aver compiuto un grande passo avanti durante la pausa”.

Sargeant felice del venerdì di attività in Bahrain

“Oggi è andata bene. La vettura sembra che ha compiuto un grande passo in avanti rispetto ai test, a conferma del gran lavoro che la squadra e Alex hanno svolto nella terza e ultima giornata della settimana scorsa. Sono generalmente soddisfatto della vettura e dell’equilibrio. C’è qualche regolazione da fare, ma sono abbastanza fiducioso. Dobbiamo solo vedere quale sarà il nostro passo domani. È bello iniziare la mia seconda stagione questo weekend e non vedo l’ora di migliorarmi continuamente e di mantenere una buona costanza durante l’anno”.