F1 | Hamilton promuove la Mercedes a Singapore

F1 GP Singapore Mercedes Hamilton – Feeling positivo per Lewis Hamilton dopo il venerdì di libere a Marina Bay, teatro del prossimo Gran Premio di Singapore. L’inglese, autore del 5° tempo nel pomeriggio, ha condotta una giornata concreta e priva di intoppi, aspetto che gli ha permesso di ottimizzare il feeling con la W14. Condizioni importanti che il sette volte iridato spera di confermare anche domani. Per quanto riguarda le modifiche, invece, il britannico ha promosso il lavoro svolto dagli organizzatori nel T3, precisando come l’abolizione delle due chicane abbia reso il tracciato più lineare r soprattutto divertente in termini di guida.

“Oggi abbiamo vissuto una splendida giornata”, ha affermato l’inglese della Mercedes. “Gli organizzatori hanno svolto un lavoro straordinario con il nuovo layout. Adoro guidare su questo circuito, ora più che mai. Inoltre la nuova superficie ha reso la pista ancora più piacevole. Per quanto riguarda il nostro venerdì, invece, devo ammettere che le prime libere sono state solide. In FP1 eravamo dove pensavano di essere, niente di più e niente di meno. Nel pomeriggio, invece, è andata nettamente meglio e direi che è stata la miglior sessione di oggi. E’ bello chiudere il venerdì con sensazioni così positive, probabilmente le migliori della stagioni. Penso che abbiamo una buona base su cui lavorare e speriamo di compiere un altro passo in avanti grazie al lavoro di questa notte”.