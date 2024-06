F1 | Sauber, Zhou: “Abbiamo fatto una buona gara”

Nonostante le aspettative di una lotta nella Top 10 dopo le Qualifiche di ieri, Guanyu Zhou e Valtteri Bottas hanno concluso il Gran Premio di Spagna con il tredicesimo e quindicesimo posto. Il team elvetico si è detto comunque fiducioso delle sensazioni riscontrate in questo weekend e guarda con ottimismo alle prossime gare in Austria e Inghilterra.

Guanyu Zhou: “Abbiamo fatto una buona gara oggi, soprattutto rispetto agli ultimi due eventi. Siamo stati abbastanza forti per gran parte della giornata, non mi aspettavo di lottare con la Haas, la sensazione è che abbiamo sicuramente fatto un passo avanti. L’unico neo è stato il primo giro, dove ho provato ad andare all’esterno per guadagnare qualche posizione ma ho quasi perso il controllo sulla ghiaia: siamo comunque riusciti a recuperare e sento che, in una gara dove tutti hanno concluso al traguardo, la tredicesima posizione è il massimo che potevamo ottenere. Sono felice che abbiamo fatto un passo avanti, sembra una svolta, non forse in termini di risultati ma in termini di feeling con la macchina: mi sono sentito molto più a mio agio. Potevo mettere l’auto dove volevo e controllarla come facevo prima. È un grande passo e dà a tutti noi la motivazione per continuare a lavorare e colmare il divario. Speriamo di poter continuare su questa traiettoria e tornare presto in zona punti. Penso che siamo molto più vicini a dove eravamo all’inizio della stagione, quando eravamo in cima alla classifica a centro gruppo, quindi non vedo l’ora di tornare in pista in Austria”

Valtteri Bottas: “Oggi abbiamo deciso di dividere le strategie e abbiamo optato per una strategia aggressiva. All’inizio il feeling con la mescola morbida era abbastanza buono, poiché pensavamo che sarebbe potuta essere la migliore gomma della giornata, ma sfortunatamente non è stato così, poiché hanno iniziato rapidamente a degradarsi. Siamo stati costretti a una sosta anticipata e l’ultimo stint si è rivelato troppo lungo, poiché ho dovuto anche gestire un po’ le gomme e non sono riuscito a sfruttare il nostro ritmo reale. Come aspetto positivo da portare a casa da questo fine settimana, la nostra prestazione complessiva questo fine settimana sembrava essere in una posizione migliore rispetto agli eventi recenti, come visto con Zhou, che ha concluso al tredicesimo posto, il che è bello da vedere. Abbiamo fatto dei discreti progressi questo fine settimana, ma dobbiamo fare ancora di più. Guardando all’Austria, il layout della pista sarà diverso, ma speriamo di poter essere nuovamente nella mischia con una buona prestazione in qualifica: sarà una gara Sprint, quindi sarà importante avere il giusto feeling dall’inizio”