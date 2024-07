F1 | McLaren, Norris carico per Spa: “E’ una delle mie piste preferite”

F1 GP Belgio Norris – Archiviate le “polemiche” di Budapest, Lando Norris vuole andare a caccia di punti pesanti nel prossimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

L’inglese della McLaren, attualmente secondo in classifica alle spalle di Max Verstappen, vuole sfruttare al massimo il potenziale dell’ottima MCL38 non solo per accorciare sul tre volte Campione del Mondo, ad oggi lontano 76 punti, ma anche per migliorare uno score che l’ha visto trionfare solo a Miami. Un bottino troppo magro considerando il passo espresso dalla vettura e le occasioni che sono state gettate al vento nell’ultimo mese e mezzo.

Norris, obiettivo punti pesanti in Belgio

“Spa è una delle mie piste preferite, ma so che sono tanti i piloti che apprezzano correrci. il meteo può essere imprevedibile, ma sono tutti fattori che conosciamo bene. In Ungheria la macchina si è comportata in maniera fantastica e l’obiettivo è conquistare di nuovo tanti punti in Belgio”.