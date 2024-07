F1 | Piastri in Belgio per confermare il piazzamento ottenuto a Budapest

F1 GP Belgio Piastri – Dopo la splendida vittoria ottenuta a Budapest, la prima di una giovane ancora carriera, Oscar Piastri intende confermarsi anche sul tracciato di Spa-Francorchamps, teatro del prossimo Gran Premio del Belgio di Formula 1.

L’australiano, protagonista assoluto con la McLaren, vuole sfruttare il momento positivo della MCL38 per mettere in cascina altri punti importanti non solo per la classifica Piloti, ma anche per quella Costruttori, dove la scuderia inglese – gara dopo gara – sta costruendo sempre più l’idea di andare all’assalto della Red Bull. McLaren, ricordiamo, grazie alla doppietta dell’Hungaroring si è portata a “soli” 51 punti dalla compagine di Max Verstappen e Sergio Perez.

Piastri a caccia di un altro primato

“Spa è la mia pista preferita ed è fantastico ovviamente arrivarci dopo la mia prima vittoria in carriera in Ungheria. È sempre difficile prevedere quali saranno i rapporti di forza in pista, ma l’obiettivo è chiudere la prima metà di stagione con un altro buon risultato”.