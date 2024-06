F1 | McLaren, il rammarico di Norris: “Safety Car sfortunata”

C’è aria di rammarico in casa McLaren per il risultato del Gran Premio del Canada. Norris ha chiuso al secondo posto, ma aveva tutte le carte in regola per vincere, anche perché si trovava in testa fino all’uscita della Safety Car, ma il muretto del team di Woking non è stato lesto a richiamare l’inglese per il pit-stop, e quindi ha perso la leadership in favore del solito Max Verstappen, vincitore della corsa. E’ andata così così anche a Piastri, quinto e sverniciato dalle due Mercedes con gomme più fresche nel finale. La cosa positiva riguarda i 28 punti guadagnati sulla Ferrari nel campionato costruttori, e adesso la lotta al secondo posto è molto serrata, con sole 40 lunghezze di distacco tra le due squadre.

“E’ stata una gara ricca di eventi – ha detto Norris. Sinceramente, mi sento come se avessi fatto una buona gara dall’inizio alla fine: le condizioni all’interno della vettura sono state stressanti ma allo stesso tempo molto divertenti. Nei primi due stint siamo andati fortissimo, ma ho avuto sfortuna con la Safety Car. Complimenti a Max, ha fatto un’ottima gara senza commettere errori. Sono contento del secondo posto, abbiamo fatto tanti punti: la macchina è stata fantastica per tutto il weekend, quindi grazie a tutta la McLaren. E’ bello essere di nuovo sul podio e così vicini alla vittoria, dobbiamo continuare a lottare per tornare sul gradino più alto”.

“La quinta posizione non è certamente quella che volevo – ha ammesso Piastri. La cosa positiva è l’aver conquistato un buon bottino di punti per il team, così da fare un progresso significativo in ottica campionato costruttori. Il ritmo avuto dalla Mercedes con le gomme fresche nello stint finale è stato migliore del previsto, ma la gara aveva il potenziale per essere un caos, quindi dobbiamo essere soddisfatti di ciò che è stato fatto. Adesso concentrati per il triplo appuntamento europeo”.