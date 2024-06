Red Bull | Verstappen: “Non ero il più veloce, ma il team ha fatto sempre la cosa giusta”

La vittoria in Canada è stata la numero 60 di Max Verstappen in Formula 1. Il campione del mondo olandese è in testa al mondiale da 750 giorni consecutivi, ovvero dal Gran Premio di Spagna 2022, quando iniziò sotto un certo punto di vista il declino della Ferrari F1-75 con quella rottura di Leclerc mentre si trovava in testa. Il pilota della Red Bull è stato colui che ha commesso meno errori ieri a Montreal, o meglio, la squadra in generale, comprendendo anche il tre volte iridato, è stata la migliore, come sempre del resto, e questo fa tanto anche quando non si ha probabilmente la vettura più performante.

“Se guardiamo il nostro passo nel corso del weekend, e soprattutto per come sia andato, con tanti problemi, non eravamo la macchina più veloce – ammette Max in mixed zone. Però abbiamo vinto la gara, e questo è estremamente appagante. Devo ringraziare tanto il team, perché siamo riusciti a fare sempre la cosa giusta, comunicando molto bene gli uni con gli altri, quindi sono molto contento di questo”.

“In questo scenario è sempre molto difficile essere perfetti, perché tutti commettiamo degli errori in queste condizioni, ma noi abbiamo fatto bene e sono contento di come siamo riusciti a gestire ogni momento, anche con le intermedie non eravamo i più veloci, ma nemmeno con le slick, le Mercedes lo erano di più. Barcellona? Difficile dire come andrà, ma potrebbe aiutarci non avere troppi cordoli e dossi, ma la griglia si è compattata tanto e sarà una dura battaglia”.