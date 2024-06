F1 | Perez: “Incidente per colpa mia, ho perso performance nell’ultimo periodo”

Periodo disastroso per Sergio Perez, fuori nel Gran Premio del Canada per un incidente in curva 7 nell’ultima parte di gara. Il pilota della Red Bull, stava cercando di rimontare dal fondo, ma per tutta la durata della corsa sul bagnato non aveva il ritmo necessario nemmeno per attaccare la zona punti, probabilmente condizionato dal contatto in partenza con Gasly. Quando la pista andava asciugandosi, Checo ha commesso un errore, andando a sbattere e distruggendo l’ala posteriore della sua RB20, ponendo così fine alla sua gara. Momento davvero complicato per il messicano, fresco di rinnovo, ma sempre in discussione evidentemente. Poi arriva anche l’ammissione, ovvero che nelle ultime settimane la performance è calata vertiginosamente.

“Ho perso competitività nell’ultimo periodo, lavorerò duro nelle prossime due settimane per tornare in forma – ha detto Perez. Ho subito qualche danno all’ala anteriore nel primo giro, mi sono toccato con Gasly e questo ha compromesso tutto il primo stint, perdendo prestazione. C’è stata una sola linea asciutta per gran parte della gara, è stato difficilissimo superare gli altri. Poi si è allargata e le intermedie erano troppo usate, le ho cambiate così come l’ala anteriore, e avevo un buon ritmo, però era sempre difficile avere la meglio. Sull’incidente, colpa mia: ho toccato la parte bagnata in curva sei e non sono riuscito a fermare la macchina”.

“Gli ultimi weekend sono stati molto difficili per me, ci riorganizzeremo e impareremo tanto da questo fine settimana. Abbiamo visto un paio di problemi dopo le qualifiche, quindi avrei potuto fare una prestazione decisamente migliore senza queste noie tecniche. Spero di tornare in forma in Spagna, quantomeno al livello dimostrato a inizio anno. Ho fiducia in questo, le prossime piste sono positive per noi”.