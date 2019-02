F1 | McLaren, Fernando Alonso non salirà a bordo della MCL34 a Barcellona

Fernando Alonso non scenderà in pista con la MCL34 nella prossima sessione di test pre-season sul tracciato di Barcellona. Al contrario delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, infatti, lo spagnolo non prenderà tra le mani la nuova vettura della Scuderia di Woking, lasciando tutto i lavoro di sviluppo a Lando Norris e Carlos Sainz.

Secondo quanto dichiarato dal giornale AS, però, il due volte Campione del Mondo sarà comunque presente al Montmelò per la seconda sessione e affiancherà gli ufficiali nel lavoro di interpretazione dei dati. Un ruolo di coatching importante con cui la McLaren spera di indirizzare fin da subito lo sviluppo della nuova monoposto.

La MCL34, ricordiamo, sarà presentata oggi alle 13.00 all’interno del McLaren Technology Centre di Woking.