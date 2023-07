F1 | McLaren, ecco quando lotterà per la vittoria secondo Andrea Stella

Un lavoro certosino, programmato e continuo di sviluppo della MCL60, un progetto a medio-lungo termine, la consapevolezza di poter risalire la china e tornare ad essere protagonisti. E’ questo il manifesto della McLaren di Andrea Stella, con la squadra di Woking che ha iniziato malissimo il 2023 per poi però mutare completamente faccia sin dal GP dell’Austria, con l’introduzione di grandi sviluppi alla monoposto, per poi stupire tutti a Silverstone, dove ha sfiorato la pole position e ha chiuso seconda e quarta al traguardo.

Un po’ come la Ferrari anche la McLaren è una scuderia che sta vivendo un momento di riorganizzazione interna, con l’obiettivo di giocarsela alla pari con le squadre alle spalle della Red Bull già da quest’anno. Per quanto riguarda podi e vittorie bisognerà invece aspettare un altro po’.

“Il nostro approccio è quello di essere aggressivi con gli sviluppi, seguendo però sempre una direzione logica e chiara, e poi tireremo le somme – le parole di Andrea Stella riportate da GPFans.com -. La nostra aspettativa era quella di poter lottare con le squadre più veloci già entro la fine di questa stagione. In un certo senso siamo in anticipo sulla tabella di marcia. Vediamo come andranno le cose nei prossimi mesi, la nostra idea è quella di lottare stabilmente per il podio nel 2024 ed essere in lotta per il primo posto nel 2025″.

