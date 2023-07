F1 | Vettel critica la Red Bull per il trattamento riservato a De Vries

Sebastian Vettel alla Red Bull deve molto, trattandosi della scuderia con la quale si è laureato quattro volte campione del mondo ed avendo vinto ben 39 GP iridati tra Toro Rosso (uno, Monza 2008) e casa madre. Il tedesco, in una intervista rilasciata al quotidiano La Gazzetta dello Sport, ha però mosso una critica ai “bibitari” per il trattamento riservato a Nyck de Vries, appiedato dalla AlphaTauri dopo dieci GP per far posto a Daniel Ricciardo.

“Sono contento per Daniel, si merita di stare in Formula 1 – le parole di Vettel -. Ma al tempo stesso mi spiace per De Vries, non è bello essere lasciato a piedi così, è stata una decisione dura e brutale”.

Citato invece dal Daily Mail, Vettel ha dichiarato: “A de Vries è stata data una buona possibilità, ma le cose non sono andate come lui si aspettava. Sarebbe sbagliato giudicare un ottimo pilota come l’olandese soltanto per queste dieci gare che non sono andate come ci si aspettava, per motivi che dall’esterno non possiamo conoscere. Quando vieni appiedato così è davvero dura. Devo essere onesto, è stato un peccato”.