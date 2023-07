F1 | Ferrari, Vasseur traccia gli obiettivi per il GP di Ungheria

Una Ferrari formato Spielberg. Competitiva, brillante, possibilmente vicina alla Red Bull. E’ quello che senza mezzi termini, e facendo leva sulle caratteristiche della SF-23, si aspetta Frederic Vasseur per l’imminente GP di Ungheria. L’Hungaroring infatti, tracciato tortuoso e pieno di curve lente, ben si adatta (sulla carta) alla monoposto di Maranello, che ha nella trazione uno dei suoi punti di forza. Il team principal del Cavallino non si è nascosto, puntando decisamente in alto. A partire dalle qualifiche.

“Sicuramente siamo più forti nelle curve lente e in quelle a novanta gradi rispetto alle curve veloci – le parole di Vasseur a Motorsport.com -. A Budapest possiamo sperare nella pole position. Anche il vento potrebbe giocare un ruolo importante. Anche Spa potrebbe adattarsi bene alla nostra auto; c’è la Bus Stop Chicane, o il tornantino della Source, solo due curve sono veramente ad alta velocità”.

5/5 - (1 vote)