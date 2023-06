F1 | Hamilton: “Credo che la Red Bull stia già lavorando sulla macchina 2024”

Lewis Hamilton ritiene che la Red Bull stia già dirottando i propri pensieri alla monoposto del prossimo anno. La scuderia di Milton Keynes ha iniziato come meglio non poteva il Mondiale 2023, monopolizzando la scena in tutti gli appuntamenti finora disputati. Una supremazia evidente che può permette alla squadra anglo-austriaca di potersi concentrare sul prossimo campionato, dovendo praticamente aspettare solamente la conquista matematica del titolo piloti e costruttori per le competizioni in corso.

Al tempo stesso Hamilton ritiene che i rivali della Red Bull dovranno continuare a lavorare molto duramente se vorranno continuare ad

“Credo che il team di Max stia già lavorando sulla macchina del prossimo anno – ha dichiarato Hamilton, discutendo con i giornalisti a Montreal – Quindi dobbiamo concentrarci anche sul prossimo anno. Questa non è sicuramente la macchina che, dal punto di vista delle caratteristiche, sarà in grado di battere la Red Bull. Quindi dobbiamo lavorare”.