F1 | Binotto: “Audi una grande sfida, aspettavo con ansia un’opportunità così importante”

F1 Binotto Audi – In una chiacchierata concessa ai media durante l’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Mattia Binotto ha spiegato i motivi che lo hanno portato ad accettare una sfida tanto complessa quanto entusiasmante come quella del binomio Audi-Sauber.

Secondo l’ingegnere nativo di Losanna, il marchio dei Quattro Anelli ha messo sul tavolo un progetto importante e ambizioso, aspetto che lo ha convinto a tornare nel paddock con un ruolo operativo dopo le dimissioni da Team Principal della Ferrari nell’inverno del 2022. Una scelta sicuramente coraggiosa, viste le complessità che il binomio Audi-Sauber sta affrontando mese dopo mese, che Binotto intende vincere grazie alla sua esperienza e alla forza – economica e tecnica – di un costruttore importante come quello tedesco.

Binotto spiega l’ok alla sfida Audi

“Sono stato lontano per 18 mesi, un periodo decisamente lungo, ben oltre il mio gardening leave. Ero in attesa di un’opportunità importante. L’Audi era l’unico team con cui desideravo davvero intraprendere un progetto di questa portata. Per me, rappresenta la sfida più stimolante”.