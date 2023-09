F1 | Perez ammette la difficoltà nell’ essere un pilota Red Bull

Red Bull – Non deve essere facile per un pilota condividere il box con un campione assoluto che macina vittorie e record. Sergio Perez si trova in seconda posizione nella classifica mondiale, sicuramente un buon piazzamento se non fosse che la leadership è occupata dal compagno di squadra Max Verstappen e che il distacco è pari a 145 punti. Intervistato da Auto Motor und Sport, il messicano ha ammesso che non è facile essere un pilota Red Bull e che per resistere alla pressione, serve una forte mentalità.

“E’ difficile ma se vuoi essere un pilota Red Bull devi accettarlo e avere una mentalità forte per sopportarlo. Dobbiamo tutti apprezzare quello che sta facendo Max. Il livello in cui sta guidando in questo momento è estremamente alto. Dare il 100% ogni fine settimana, indipendentemente dalle condizioni. Quando sei suo compagno di squadra, è difficile da digerire”.

Red Bull potrebbe assicurarsi il titolo costruttori già a Singapore e Perez non ha ancora gettato la spugna, punta ancora a qualche vittoria prima della fine della stagione:

Perez non ha ancora gettato la spugna contro Verstappen, confermando che con otto round della stagione ancora da disputare, punta ad aggiungere un altro paio di vittorie al suo attuale bottino di due.

“Devo trovare la forma che avevo all’inizio della stagione e vincere qualche gara in più”.