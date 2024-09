F1 | Perez: “Ritiro sempre più vicino, ma l’obiettivo è vincere ancora con la Red Bull”

Formula 1 Perez Red Bull – Nonostante una serie di prestazioni negative e lo spettro del licenziamento sempre presente, Sergio Perez vuole ancora inseguire altre vittorie al volante della Red Bull.

Intervistato dalla stampa internazionale a Monza, teatro dell’ultimo Gran Premio d’Italia, il messicano non ha nascosto i suoi obiettivi per il medio e lungo termine, precisando come lui e il team stiano facendo il massimo per tornare il più rapidamente possibile sul gradino più alto del podio.

Un obiettivo primario che l’ex pilota della Racing Point intende raggiungere prima del tanto discusso ritiro, che – a detta sua – potrebbe essere più vicino del previsto. Perez, ricordiamo, è stato confermato a Milton Keynes fino alla fine di questa stagione, ma nonostante il rinnovo fino al 2026, la sua posizione in Red Bull appare più incerta che mai, sullo sfondo delle possibili promozioni di Liam Lawson e Yuki Tsunoda.”

Perez e l’obiettivo con la Red Bull

“Voglio concludere la mia carriera in Red Bull. Non so quando, ma questo team mi ha dato tanto e desidero restituire tutto. Spero di poter vincere ancora qualche campionato prima della fine. Mi auguro che il distacco cresca e che Max continui a vincere, perché sarà di grande aiuto, soprattutto per il Campionato Costruttori”.