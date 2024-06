F1 | Marko: “I rivali non sono costanti e questo è un bene per noi”

Quest’anno Red Bull non è più la dominatrice assoluta dal momento che i rivali stanno diventando sempre più competitivi. Tuttavia, manca la costanza e questo secondo il consulente del team di Milton Keynes, Helmut Marko, è un punto a favore per loro.

“Non sarà più una storia chiara per noi perché la nostra macchina e il nostro simulatore hanno alcuni punti deboli -ha dichiarato al quotidiano Österreich- ma stiamo lavorando duramente per risolvere questo problema. La cosa buona per noi è che gli altri non riescono a raggiungere la costanza, quindi se tutto va normalmente per noi, Max sarà davanti”.

In particolare, riguardo al simulatore, l’81enne ha precisato che: “Non simula correttamente i cordoli. È tecnicamente aggiornato, solo che non è interpretato correttamente”.

Dopo un brutto fine settimana a Monaco, tuttavia, gli ingegneri della Red Bull hanno apportato modifiche all’assetto per Montreal e quello che Marko descrive come il “fattore Max” alla fine ha portato a un ritorno sul gradino più alto del podio.

“Abbiamo sbagliato completamente con l’assetto e abbiamo guidato troppo rigidamente. Ci siamo riusciti meglio a Montreal”.

Tuttavia, Ferrari, McLaren e persino Mercedes sembrano ora potenzialmente vincenti per le restanti gare della stagione:

“Vediamo, le prossime tre gare mostreranno quanto siano forti le vetture. La Mercedes era forte l’anno scorso a Barcellona e poi non lo è stata più dopo. Quindi, dopo Spielberg e Silverstone, altri due veri circuiti, sapremo a che punto siamo”.