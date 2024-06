F1 | Verstappen difende la fidanzata dagli haters

Max Verstappen è intervenuto per placare l’odio e le false accuse delle quali è vittima da diverso tempo la fidanzata Kelly Piquet, figlia del tre volte campione del mondo, Nelson Piquet. La modella brasiliana, ha pubblicato ieri su Instagram un post nel quale chiede di smetterla di pubblicare fake news sul suo conto. In particolare gli haters si sono accaniti su di lei da circa tre anni, come ha scritto la 35enne:

“Per oltre tre anni ho navigato in un’ondata molto strana e sconvolgente di accuse, voci, situazioni inventate, testimonianze false, screenshot ritoccati con Photoshop… qualsiasi cosa. Per tutto il tempo sono rimasta in silenzio e senza giocare con queste ridicole affermazioni”.

Ad un certo punto però, comprensibilmente, Kelly Piquet ha detto basta:

“Le accuse mosse negli ultimi mesi hanno assunto un altro livello di diffamazione. Chi mi conosce sa che non mi metterei mai in determinate posizioni, non direi certe cose o agirei in quel modo. Sono lontana dall’essere perfetta, ma sono orgogliosa dei miei valori, della mia morale e dei miei modi. Questo deve essere chiaro. Come essere umano, i commenti e l’odio colpiscono profondamente me e le persone che mi circondano. Spero che questo serva a ricordare alle persone di verificare i contenuti online prima di fare minacce. Spero che quelli di voi che che hanno contribuito a questo si prendano un momento per riflettere sulle conseguenze nella vita reale della diffusione di bugie e odio”.

Tra i commenti di supporto alla Piquet, spicca quello del fidanzato:

“Tutto questo deve finire. Queste false accuse da parte di alcuni individui su Instagram e TikTok sono folli e ridicole allo stesso tempo. L’odio non ha posto in questo mondo. Noi sappiamo cosa è vero nella nostra famiglia e siamo molto felici insieme. Ti amo”.