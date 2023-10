F1 | Malessere per Stroll dopo il GP Qatar, esce dalla vettura e si avvicina all’ambulanza [VIDEO]

F1 GP Qatar Stroll – Malessere per Lance Stroll al termine dell’ultimo GP Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. A causa del caldo e dell’umiltà, il canadese – non appena sceso dalla vettura – ha avuto un piccolo cedimento dal punto di vista fisico, aspetto che l’ha portato a chiedere assistenza all’autoambulanza posizionata vicino alla zona del parco chiuso.

Un episodio che ha confermato quanto il round di Losail sia stato duro per la meccanica delle vetture e per i piloti. Stroll, ricordiamo, ha chiuso la gara qatariota in nona posizione, ma a causa di una penalità per track limits (5 secondi) è sceso fino all’11° piazza, perdendo di fatto la zona punti. Prossimo appuntamento tra due settimane ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti, prima tappa di un tris di gare – tutte back to back – che comprenderà anche Città del Messico e San Paolo.