F1 | Leclerc: “Obiettivi? Secondo posto nel mondiale Costruttori e terzo in quello Piloti”

F1 Ferrari Leclerc – Intervistato dai media internazionali durante la conferenza stampa di presentazione del prossimo Gran Premio di Silverstone, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1, Charles Leclerc ha parlato degli obiettivi che lui e la squadra si sono posti per il proseguo di questa stagione, precisando come tutti – a Maranello – stiano facendo il massimo per ottenere il massimo possibile da un campionato fin qui vissuto al di sotto delle aspettative.

La speranza del monegasco, proprio in tal senso, è quella di “superare” Aston Martin e Mercedes nel Costruttori, confermando di fatto il secondo piazzamento dello scorso anno, e di ottenere il terzo posto nel mondiale Piloti alle spalle del binomio Red Bull composto da Max Verstappen e Sergio Perez.

“Ad inizio stagione volevo vincere sia il mondiale Piloti che quello Costruttori, avevo solo questo in testa”, ha affermato il monegasco alla stampa internazionale. “Adesso chiaramente gli obiettivi sono cambiati e mi riterrei soddisfatto del secondo posto nel Costruttori, dietro a Red Bull ma davanti ad Aston Martin e Mercedes, e nel terzo in quello Piloti. Sarebbe un buon risultato per me e per la squadra considerando il tutto”.