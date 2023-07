F1 | Verstappen: “Vogliamo vincere tutte le gare”

La Red Bull vuole monopolizzare la scena anche per il tutto il resto della stagione. L’obiettivo della scuderia di Milton Keynes, così come ammesso da Max Verstappen, è quello di salire sul gradino più alto del podio fino all’ultima gara. In queste prime none gare del campionato non c’è stata storia per la concorrenza, che ha dovuto inchinarsi allo strapotere della squadra anglo-austriaca e del proprio alfiere. Ma se l’appetito viene mangiando, quello della Red Bull è ancora lontano dall’essere saziato.

“Come squadra ovviamente vogliamo vincere tutte le gare quest’anno, ma non sarà facile. Mancano ancora gare e può sempre capitare un problema”, ha riferito Verstappen.

Max poi, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Ovviamente vogliamo anche vincere il campionato, ma ho già detto dopo Abu Dhabi 2021 che tutto ciò che otterremmo sarà qualcosa in più”.