F1 | Alonso: “Non dobbiamo preoccuparci del risultato maturato in Austria”

Parola d’ordine riscatto. Dopo le difficoltà mostrate nell’ultimo appuntamento al Red Bull Ring, l’Aston Martin si prepara per affrontare il weekend di casa di Silverstone. Un calo, quello visto in Austria dalla AMR23, che non preoccupa Fernando Alonso con il due volte campione del mondo che sottolinea come la monoposto dovrebbe andare meglio nell’appuntamento inglese. Lo stesso spagnolo ha riferito che la prospettiva della squadra deve essere quella focalizzata sul lungo periodo e non nelle prestazioni delle singole gare.

“Forse il circuito non si adattava alla nostra macchina. L’Aston ha avuto molti problemi in Austria lo scorso anno, anche Haas è stata molto veloce – ha riferito Alonso – Penso che fossero sesti e settimi l’anno scorso e anche quest’anno sono stati veloci. Penso che sia dipeso un po’ dal circuito, un po’ dagli aggiornamenti che tutti gli altri hanno portato in Austria. Ma non dovremmo preoccuparci troppo. Abbiamo un’altra possibilità a Silverstone”.

“Dovremmo fare bene. Silverstone è una pista incredibile da guidare con molte curve veloci. È un po’ come il calcio adesso, dove ogni domenica c’è chi sembra andare bene mentre gli altri sembrano in difficoltà. Ma poi tutto può ribaltarsi in un solo fine settimana. Bisogna vare una prospettiva a lungo termine e restare calmi”.