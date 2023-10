F1 | Leclerc non ha dubbi, Vasseur è la persona giusta per riportare al vertice la Ferrari

F1 Ferrari Leclerc Vasseur – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne del sito inglese “The Race”, Charles Leclerc ha evidenziato l’ottima gestione portata avanti fin qui da Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari dal mese di gennaio, precisando come il Manager francese abbia reagito al meglio ad una situazione di parziale difficoltà provocata dalla “complessità” del pacchetto SF23.

Nonostante un avvio d’esperienza abbastanza “scioccante”, Vasseur è riuscito a mettere ordine all’interno della compagine italiana, garantendo alle stessa una crescita graduale fino agli ottimi risultati raggiunti da settembre in avanti. Una condizione importante che secondo il monegasco, unita al suo metodo di lavoro, porterà presto il Cavallino a battagliare stabilmente per il vertice della classifica.

“Vasseur mi conosce da molto tempo e personalmente sapevo esattamente cosa aspettarmi quando lui è arrivato a Maranello”, ha affermato il monegasco della Ferrari. “Ero cosciente di quanto fosse bravo. Ogni persona è diversa, ovviamente, ma cui lui c’è sempre stato un legame speciale”.

“E’ molto bravo a motivare la squadra, ma allo stesso modo sa calmarti quando serve”, ha proseguito. “Inoltre è una persona schietta, diretta e parecchio razionale. In generale direi che è esattamente quello di cui ho bisogno. Sembra una cosa scontata, ma quando arrivi in Formula 1 e sei un pilota della Ferrari non è semplice trovare delle persone così oneste, anzi… direi che è parecchio difficile”.

“A inizio stagione si è trovato con una vettura difficile da gestire e in una situazione come questa ci vuole del tempo prima tornare ai massimi livelli. Però non ho alcun dubbio che noi riusciremo a centrare questo obiettivo”, ha concluso.