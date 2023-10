F1 | Alpine, nessuna fretta per la nomina del nuovo Team Principal

F1 Alpine Team Principal – Intervistato dalla stampa inglese, Bruno Famin è tornato a parlare delle scelte manageriali portate avanti dalla Alpine negli ultimi mesi, precisando come la squadra abbia assimilato al meglio i cambiamenti voluti da Luca De Meo, CEO di Renault, in occasione del Gran Premio d’Olanda a Zandvoort. Nonostante l’addio di Otmar Szafnauer e la promozione temporanea in cabina di comanda di Famin, appunto, la compagine transalpina è riuscita ad ottenere diversi buoni risultando, mostrandosi più compatta e decisa nelle scelte.

Una crescita evidenziata dallo stesso Team Principal ad-interim che la squadra vuole confermare anche nel medio-lungo periodo, anche per riscattare i tanti alti e bassi di questo campionato. Per quanto riguarda la nomina del nuovo TP, invece, Famin non ha voluto “offrire” alla stampa alcuna deadline o scadenza, dato che una scelta di questo tipo richiede attenzione, tempo e soprattutto pazienza. Parametri fondamentali, magari non rispettati in passato, che la squadra transalpina vuole seguire con attenzione per strutturare al meglio il proprio futuro.

“Alla fine del mese di luglio abbiamo apportato alcuni importanti cambiamenti alla struttura manageriale, creando una nuova mentalità all’interno della squadra che lavora in pista”, ha affermato Famin. “Mi ritengo abbastanza soddisfatto dei passi in avanti che sono stati compiuti in questo periodo, anche perchè da Zandvoort ad oggi siamo riusciti a chiudere tante buone gare, anche sul piano strategico e gestionale. Non c’è alcun ritardo in merito alla nomina del nuovo Team Principal, anche perchè è una scelta da prendere senza pressione. Sto valutando tutto”.