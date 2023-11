F1 | Leclerc lotta, ma a Las Vegas vince ancora Verstappen

F1 GP Las Vegas – Sabato ricco di emozioni di quel di Las Vegas, teatro del penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una gara incerta ed estremamente combattuta, anche sul piano strategico, Max Verstappen si è aggiudicato il gradino più alto del podio, riaprendo l’albo d’oro della corsa del Nevada a 41 anni dall’ultima edizione disputata (1981).

L’olandese, nonostante cinque secondi di penalità per una manovra al limite su Charles Leclerc al via, è riuscito a gestire al meglio la propria corsa, garantendosi il 17° primato della stagione, oltre che il 53° della propria carriera. Seconda posizione sul traguardo per il monegasco della Ferrari, bravo a lottare fino alla fine per la vittoria e autore di una splendida battaglia con Sergio Perez, terzo sotto la bandiera a scacchi.

Leclerc, in lotta con il messicano fino all’ultima tornata, si è garantito il piazzamento grazie ad un sorpasso di forza alla fine della “Strip”, regalando a se stesso e alla squadra punti fondamentali per le classifiche del campionato (Ferrari volerà ad Abu Dhabi con sole quattro lunghezze di ritardo dalla Mercedes). Un risultati importante che corona al meglio un week-end vissuto stabilmente nelle posizioni di vertice della classifica.

Quarta posizione per uno splendido Esteban Ocon, seguito a ruota da Lance Stroll – per il secondo fine settimana consecutivo in zona punti dopo la terribile fase centrale della stagione – Carlos Sainz e Lewis Hamilton, penalizzato da una foratura avvenuta a metà corsa per un contatto con Oscar Piastri.

In ottava piazza ha trovato posto George Russell, quarto sul traguardo ma arretrato di cinque secondi per uno scontro con Verstappen, mentre Fernando Alonso e l’australiano della McLaren hanno completato la graduatoria della top dieci. Appuntamento tra sette giorni a Yas Marina per il Gran Premio di Abu Dhabi, appuntamento conclusivo di una stagione letteralmente dominata dalla Red Bull e da Verstappen.