F1 | GP Las Vegas 2023: Live Gara [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta GP Las Vegas – Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti al commento del Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. A partire dalle 07:00 inizieremo la diretta della gara della durata di 50 giri. Davanti a tutti, partirà Charles Leclerc davanti a Max Verstappen (in realtà è stato Carlos Sainz ad ottenere il secondo tempo ma a causa della penalità di 10 posizioni per il cambio della batteria, necessario dopo la rottura del fondo a causa di un tombino durante le FP3, lo spagnolo partirà 12esimo). Dalla seconda fila, partirà George Russell davanti a Pierre Gasly. Terza fila tutta Williams con Alex Albon e Logan Sargeant che precedono Valtteri Bottas e Kevin Magnussen. A chiudere la TOP 10 troviamo Fernando Alonso e Lewis Hamilton.

Our grid is set for lights out in Las Vegas! 🙌#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/YiIgzpxRms

— Formula 1 (@F1) November 18, 2023