F1 | GP Las Vegas, Perez ritrova il podio dopo sette gare

Tra i protagonisti della notte di Las Vegas figura anche Sergio Perez. Il messicano è riuscito a concludere a podio dopo un inizio drammatico di gara, nel quale era sprofondato nelle retrovie a causa di un incidente a curva 1. Rientrato ai box per cambiare l’ala anteriore è riuscito a recuperare posizioni e con l’ingresso in pista per la seconda volta della Safety Car, per rimuovere i detriti causati dal contatto tra la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di George Russell, ha sfruttato un importante jolly per montare un nuovo set di gomme hard.

La seconda parte di gara ha visto il messicano lottare con la Ferrari di Charles Leclerc, con il monegasco che ha infilato Checo all’ultimo curva togliendogli il secondo posto. Nonostante la perdita della piazza d’onore, il messicano ha ritrovato il podio che gli mancava da ben sette gare (l’ultimo era stato a Monza lo scorso 3 settembre) e ha conquistato matematicamente la seconda piazza nel Mondiale piloti permettendo così alla Red Bull di ottenere per la prima volta nella propria storia la doppietta iridata.

“La gara è iniziata in salita, ho avuto un grave danno ma con una nuova ala anteriore siano sprofondati in classica ma un sorpasso dopo l’altro abbiamo recuperato con un buon passo nel primo stint – ha dichiarato Perez la termine della gara – Ci siamo rimessi in lotta e poi con la Safety Car siamo tornati pienamente in gara. Ho superato Leclerc ma non riusciamo a staccarlo, ho trovato troppo vento e avevo anche troppa ala per cui mi mancava velocità in rettilineo. Poi è arrivato Max che ha superato entrambi, poi Charles è andato lungo, ma è stato tutto abbastanza difficile con le folate di vento che arrivavano. Ho avuto un paio di bloccaggi ma per fortuna sono riuscito a mantenere la vettura in pista, ma alla fine mi aspettavo l’attacco di Charles perché era a sette decimi. In frenata me lo sono ritrovato all’interno, complimenti a lui e a Max”.

Il messicano, concludendo il suo pensiero sulla gara, ha aggiunto: “È stata una gran bella gara, non era semplice creare vantaggio rispetto a chi ci seguiva. Quando sei così vicino alla macchina di testa è più difficile. Ma va bene, ha regalato più spettacolo”.