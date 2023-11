F1 | Leclerc fiducioso sulla direzione di sviluppo presa dalla Ferrari

Il 2023 della Ferrari, e in particolar modo di Charles Leclerc, è stato molto difficile. La squadra del Cavallino ha dovuto fare i conti con una monoposto come la SF-23 molto problematica che non ha permesso ai piloti di ottenere risultati di rilievo eccezion fatta per l’ultima vittoria conquistata da Carlos Sainz sul tracciato cittadino di Singapore. Leclerc ha dovuto lottare con una vettura sottosterzante che non si addice al suo stile di guida, in quanto il monegasco predilige il sovrasterzo.

Nonostante le criticità che hanno accompagnato questo Mondiale, Leclerc ha voluto sottolineare i progressi mostrati per quel che riguarda la comprensione del mezzo e la direzione intrapresa da Maranello. Capire le criticità dell’attuale Rossa sarà molto importante soprattutto per il prossimo futuro, dove la Ferrari sarà chiamata a lasciarsi alle spalle un’annata complicata come quella in corso.

“Ci sono stati parecchi progressi, soprattutto nella seconda metà della stagione – ha dichiarato Leclerc, intervistato da ESPN – Quando abbiamo ripreso dopo la pausa estiva abbiamo fatto davvero grandi passi avanti in termini di comprensione della nostra vettura, questo è un passo positivo per lo sviluppo futuro. Ma d’altra parte è vero che è stata una stagione deludente. L’anno scorso siamo arrivati ​​secondi in campionato in entrambe le classifiche e quest’anno avevamo l’obiettivo di vincere il campionato. Al momento non è sicuramente quello per cui stiamo lottando, e ovviamente Max ha vinto così come la Red Bull”.

Leclerc, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Penso che abbiamo visto due squadre quest’anno, l’Aston Martin all’inizio e la McLaren più recentemente, fare grandi passi avanti. Questo è ciò che ci dà la fiducia che questi grandi passi possano essere fatti, ma dobbiamo farli capendo esattamente da dove provengono i problemi. Pensiamo di conoscerli, ma finché non fermiamo la macchina e non vediamo enormi miglioramenti, è difficile fare previsioni. Inoltre è tutto relativo in questo sport, perché lotti contro altre macchine e dipende anche da cosa troveranno gli altri. Se la Red Bull trova qualche novità tornerà ad essere competitiva l’anno prossimo. Personalmente sono molto fiducioso sulla direzione che stiamo prendendo in termini di sviluppo e sono sicuro che pagherà dal prossimo anno in poi”.

5/5 - (1 vote)