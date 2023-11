F1 | GP Las Vegas, rivivi la cerimonia di apertura di questa mattina [VIDEO]

F1 GP Las Vegas – In attesa delle prime libere sulla “Strip”, in programma domani, rividi la cerimonia di apertura del prossimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Un’ora di spettacolo e show, andata in scena alle 6.30 di questa mattina, voluta da Liberty Media per aprire nel miglior podo possibile il fine settimana di gara in Nevada. I motori si accenderanno domani alle 5.30 con la prima sessione di libere, la quale sarà seguita dalla seconda ora di lavoro alle 9.00. Sabato mattina FP3 (5.30) e qualifica (9.00), i cui tempi stabiliranno l’ordine di partenza della gara in programma domenica alle 7.00. Tutto sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.

It's Vegas, baby! We're kicking off the 2023 Las Vegas Grand Prix weekend with a star-studded Opening Ceremony from the Las Vegas Strip!#F1 #LasVegasGP https://t.co/wHQj2R6nL1 — Formula 1 (@F1) November 16, 2023