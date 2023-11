Formula 1 | GP Las Vegas, l’analisi del circuito di Matteo Bobbi [VIDEO]

Formula 1 GP Las Vegas – Intervenuto a Sky Sport F1 HD, Matteo Bobbi ha analizzato le caratteristiche uniche del circuito di Las Vegas, teatro del penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Per la terza edizione della gara in Nevada (le prime due sono andate in scena nel lontano 1981 e 1982), il Circus ha scelto un lay-out super veloce che si snoda attorno alla “Strip”, ovvero la strada più importante della metropoli statunitense.

Tra le particolarità del tracciato non solo le alte velocità, grazie ai lunghi rettilinei, ma anche le staccate, visto che gran parte delle curve saranno a 90° e quindi simili a quelle di Baku e Singapore. Inoltre, non bisognerà sottovalutare il fattore temperatura, dato che gran parte delle sessioni – tutte svolte in notturne – si disputeranno tra i 5 e i 7 gradi. Una condizione che complicherà e non poco la vita di piloti e squadre.

I motori, ricordiamo, si accenderanno domani alle 5.30 con la prima sessione di libere, la quale sarà seguita dalla seconda ora di lavoro alle 9.00. Sabato mattina FP3 (5.30) e qualifica (9.00), i cui tempi stabiliranno l’ordine di partenza della gara in programma domenica alle 7.00. Tutto sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.