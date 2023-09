F1 | Leclerc e Sainz non firmano per la vittoria di Verstappen con le due Ferrari sul podio a Monza

Eccoci arrivati al Gran Premio d’Italia. L’appuntamento di Monza è quello più atteso per i tifosi della Ferrari, ma anche per la squadra stessa. Nel Tempio della Velocità, Max Verstappen è chiaramente il favorito alla vittoria, così come la Red Bull, forte di un DRS senza eguali e di una velocità di punta importante. Leclerc e Sainz però, nonostante il deficit della SF-23 rispetto alla RB19, non vogliono firmare per un secondo e terzo posto alle spalle del campione olandese. Certo, avere due Ferrari sul podio sarebbe bellissimo, ma farlo non da vincitori lascerebbe quel sapore amaro, anche se realisticamente parlando, sarebbe un gran risultato visti i valori in campo.

“Vittoria di Max e due Ferrari sul podio? No – ha detto Sainz in mixed zone. Noi vogliamo provare a vincere: sarà molto difficile, ma perché no? Non abbiamo ancora corso. Sognare è gratis”.

“No, non voglio che vinca Max davanti alle due Ferrari – ha ribadito Leclerc. Sarebbe bellissimo per i tifosi, perché avrebbero due vetture sul podio, però dai, vediamo. So che se non dovesse succedere nulla alla Red Bull saranno davanti, ma firmare per un secondo e terzo posto non ce la faccio”.