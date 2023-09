F1 | Ferrari, Vasseur fa chiarezza sulla figura del direttore tecnico

Frederic Vasseur ha voluto fare chiarezza sui ruoli vigenti all’interno dell’organizzazione tecnica della Ferrari. Il manager francese, alla sua prima stagione come team principal del Cavallino, ha ribadito come Enrico Cardile sia il direttore tecnico a tutti gli effetti della squadra che si occupa dell’aspetto relativo al telaio vettura. Mentre le competenze di Enrico Gualtieri sono focalizzate sul motore. Mansioni professionali sulle quali ha voluto fare ordine lo stesso Vasseur, per non generare confusioni di ruoli all’esterno.

“Non so da dove venga questa storia, perché l’organigramma dell’azienda è chiarissimo – ha dichiarato Vasseur ad Autosport – Tutti i ragazzi che lavorano lato telaio si interfacciano con Enrico Cardile, per me Enrico è il direttore tecnico. Se vogliamo essere precisi, lui è il direttore tecnico della parte telaio e abbiamo, in parallelo, Enrico Gualtieri che è il direttore tecnico lato motore”.

Vasseur, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Quando a Zandvoort ho ricevuto domande in merito, ovvero se avevano due direttore tecnici, ho risposto che anche nelle anche le altre squadre sono così organizzate: un direttore tecnico a Brackley, uno a Brixworth. Ne hai uno a Viry-Chatillon e uno a Enstone”.

Concludendo il team principal della Ferrari ha detto: “Non si può avere la stessa persona a fare il direttore tecnico delle due aree. Per quel che ci riguarda abbiamo Enrico Cardile come direttore tecnico del telaio ed Enrico Gualtieri direttore tecnico della power unit. Non so da dove venga l’equivoco, perché sulla carta è chiarissimo”.