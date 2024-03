F1 | Leclerc: “A Jeddah vedremo il divario tra noi e Verstappen”

Quella che ha visto protagonista Charles Leclerc non è stata certamente la gara che aveva in mente il numero 16 della Ferrari. Il monegasco infatti, che aveva disputato – al netto dell’errore nell’ultimo tentativo – un’ottima qualifica conclusa con il secondo tempo, ha dovuto fare i conti in gara con un problema ai freni che ne ha condizionato il rendimento.

Il quarto posto, ottenuto alle spalle del duo Red Bull e del compagno di squadra Carlos Sainz, è stato il massimo risultato possibile a cui ha potuto ambire Leclerc.

Ora la Formula 1 è pronta per una nuova trasferta in Arabia Saudita, dove nel prossimo weekend le monoposto scenderanno in pista sul veloce cittadino di Jeddah, dove Leclerc avrà la possibilità di riscattarsi dopo le difficoltà emerse in Bahrain.

“Ero abbastanza ottimista per la gara, pensavo che la mia vettura fosse messa meglio per il passo gara ma non abbiamo potuto confermarlo – ha dichiarato Leclerc, come riportato da Motorsport Week – Dobbiamo aspettare fino a Jeddah per vedere se il divario tra noi e Max è lo stesso o maggiore di quanto ci aspettassimo”.

Il monegasco ha poi aggiunto: “Ho avuto un problema non da poco ed è stato molto brutto, ho dovuto cambiare il modo di guidare e ho dovuto sacrificare i punti di frenata. Nel complesso penso ci sia stata un bel po’ di prestazione, ma quanto è difficile dirlo”