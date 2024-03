F1 | Aston Martin, Alonso auspica un’inversione rispetto al 2023: “Dobbiamo fare come la McLaren”

Dal terzo posto dello scorso anno al nono di quest’anno. È stato un inizio di stagione completamente differente quello che ha visto protagonista Fernando Alonso alla guida della AMR24. L’esordio del 2023 in Aston Martin vide tra gli assoluti protagonisti in pista proprio lo spagnolo, che ottenne alla sua prima gara in “verde” un ottimo podio alle spalle del duo Red Bull.

Oggi invece la squadra di Lawrence Stroll pare aver perso lo smalto dei tempi migliori, ma il due volte campione del mondo non si dà per vinto e confida nella reazione della scuderia di Silverstone per risalire la classifica.

Alonso infatti, discutendo della prestazione emersa in Bahrain, si augura che l’Aston Martin possa fare gli stessi miglioramenti della McLaren che hanno portato Woking ad essere costantemente alle spalle della Red Bull nella seconda parte della scorsa stagione.

“Abbiamo cambiato completamente la filosofia di approccio al campionato, con un buon punto di partenza ma poi un miglioramento molto continuo durante la stagione – ha riferito Alonso, citato dal sito SkySports.com – L’anno scorso abbiamo messo tutto all’inizio e poi non siamo stati in grado di reagire al ritmo veloce dei top team”.

Lo spagnolo, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Quindi quest’anno abbiamo più speranze nella seconda parte del campionato, diciamo. Ovviamente bisogna riconfermarci tra qualche settimana. Ma sono fiducioso, sono contento, sono dove mi aspettavo di essere. Ora tocca a noi fare una sorta di passo in avanti per la McLaren 2023 e diventare una squadra più forte nella seconda parte”.