F1 | Wolff si complimenta con Sainz: “Protagonista di una grande prestazione”

La prestazione di Carlos Sainz in Bahrain, dove sabato scorso si è aperto il Mondiale 2024 di Formula 1, non è passata certamente inosservata. Lo spagnolo infatti è stato protagonista di una gara solida che lo ha portato a concludere l’appuntamento di Sakhir al terzo posto, conquistando il gradino più basso del podio alle spalle del duo Red Bull Max Verstappen-Sergio Perez.

Sainz, che a fine anno concluderà la propria esperienza in Ferrai per far posto al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, non ha ancora annunciato il suo futuro e la recente prestazione di Sakhir non può far altro che illuminare i riflettori di mercato. Tra le squadre che sono in cerca di un pilota figura la Mercedes, con Toto Wolff che a fine gara si è complimentato con lo stesso Sainz per il risultato ottenuto tra le dune di Sakhir. Che sia un primo (timido) approccio? Ad oggi forse è ancora troppo presto per capirlo.

“Carlos si è reso protagonista di una prestazione molto forte – ha dichiarato Wolff ai microfoni di Servus TV – Probabilmente sta guidando con rabbia. Tuttavia ci concentriamo sulla nostra squadra”.