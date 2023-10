F1 | Perez rassegnato in vista del weekend in Qatar

Conferenza stampa GP Qatar – Il pilota della Red Bull, Sergio Perez, è stato presente alla conferenza stampa del Gran Premio del Qatar che si è tenuta oggi pomeriggio. Il messicano ha ammesso di non pensare alla vittoria, considerata l’ottima forma di Max Verstappen che già sabato nella Sprint Race potrà laurearsi campione del mondo per la terza volta consecutiva, ma per lui sarà importante assicurarsi la seconda posizione in campionato da qui al finale di stagione.

“Penso che dovremmo trovare un trend simile a Suzuka, tanti tratti della pista ad alta velocità ma le condizioni della pista saranno differenti. Sarà un weekend interessante dato che ci sarà solo un turno di libere. Non è andata bene per me nelle ultime gare ma abbiamo imparato molto da Suzuka e mi aspetto di trovarmi in una posizione migliore. Abbiamo parlato dell’assetto della vettura, abbiamo interpretato male alcune cose e speriamo di avere un weekend lineare. E’ importante arrivare secondo perché per me è il miglior risultato possibile, è importante finire la stagione nel modo giusto perché potrà essere un aiuto per la prossima stagione. Sarà importante venire a capo di tutti i problemi e assicurarmi di riuscire ad espormi come so fare nelle ultime gare della stagione”.