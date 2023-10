La FIA accetta Andretti in Formula 1, la palla passa adesso alla FOM

La FIA ha ufficializzato che Andretti Formula Racing LLC passa alla fase successiva del processo di candidatura per entrare in Formula 1. A seguito della conclusione di un processo di candidatura completo per i potenziali team che vogliono partecipare al campionato del mondo di Formula 1 FIA, la Fédération Internationale de l’Automobile ha disposto che la domanda di Andretti Formula Racing LLC passerà alla fase successiva. Il team americano è stato l’unico candidato a soddisfare i rigorosi criteri stabiliti dalla FIA in tutti gli aspetti materiali da parte dei quattro team che hanno presentato domanda formale nella Fase 2 del processo. L’invito iniziale a manifestare interesse (Fase 1) ha attirato numerose richieste che hanno portato quattro squadre potenziali a passare alla Fase 2.

A seguito della richiesta di manifestazione di interesse di febbraio, la FIA ha applicato un solido processo di due diligence, durante il quale i candidati sono stati valutati in base alle capacità sportive e tecniche, ma non solo: si è guardato anche alla capacità della squadra di raccogliere e mantenere finanziamenti sufficienti per consentire la partecipazione al campionato a livello agonistico e l’esperienza e le risorse umane del team. I criteri di selezione includevano anche la gestione della sostenibilità in linea con l’ambizione della FIA di raggiungere gli obiettivi sportivi a zero emissioni entro il 2030. A ogni potenziale squadra di Formula 1 è stato inoltre richiesto di illustrare come intendono ottenere un impatto sociale positivo attraverso la loro partecipazione allo sport.

Come parte del processo concordato del protocollo delle manifestazioni di interesse, i risultati della FIA sulla presentazione della Andretti Formula Racing LLC saranno ora trasmessi alla Formula One Management (FOM) per le discussioni commerciali. Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha dichiarato: “La FIA è stata molto chiara nello stabilire criteri rigorosi per l’ingresso fin dall’inizio della procedura di manifestazione di interesse. Il nostro obiettivo, dopo una rigorosa due diligence durante la fase di candidatura, era quello di approvare solo le potenziali iscrizioni che soddisfacevano i criteri stabiliti e dimostravano che avrebbero aggiunto valore allo sport”.

“La FIA è obbligata ad approvare le domande che rispettano i requisiti per la richiesta di manifestazione di interesse e abbiamo deciso che la domanda di Andretti Formula Racing LLC merita di passare alla fase successiva del processo di richiesta. Prendendo questa decisione, la FIA agisce in conformità con le direttive UE sulla partecipazione e lo sviluppo degli sport motoristici. Andretti Formula Racing LLC era l’unica entità che soddisfaceva i criteri di selezione stabiliti sotto tutti gli aspetti materiali. Mi congratulo con Michael Andretti e il suo team per l’accurata presentazione. Voglio anche ringraziare tutti i potenziali team per il loro interesse e la loro partecipazione”.

“Il processo di manifestazione di interesse si basa sull’accettazione positiva dei regolamenti FIA sulle power unit Formula 1 del 2026 tra gli OEM esistenti, che ha anche attirato ulteriore impegno da parte di Audi, Honda e Ford e l’interesse di Porsche e General Motors. Vorrei ringraziare tutti i membri del team FIA coinvolti nel processo di manifestazione di interesse per i loro instancabili sforzi nel garantire una valutazione diligente di tutte le domande ricevute”.

