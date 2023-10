F1 | Helmut Marko frena sulla possibilità di avere l’undicesimo team in griglia

Anche Helmut Marko, come Lawrence Stroll, ha espresso parere negativo sulla possibilità di aumentare ad undici il numero delle squadre di Formula 1 nel prossimo futuro. Lo storico consulente della Red Bull non concorda infatti con l’eventuale ingresso del team Andretti, che ha già avuto l’ok da parte della FIA nei giorni scorsi ora la palla passa a Liberty Media, per ragioni di natura economica.

Con un’ulteriore scuderia in griglia i ricavi commerciali percepiti dalle attuali squadre andrebbero a diminuire. Un fattore che incide, e non poco, sul freno posto a Michael Andretti da parte dei team già presenti nel Circus.

“Un undicesimo team significa che non solo ogni squadra deve rinunciare a una parte maggiore della torta di denaro, ma anche che il valore di ogni singola squadra diminuirebbe – ha dichiarato Marko a F1-insider.com – Ovviamente nessuno vuole questo”.

Marko, continuando a sviluppare il proprio pensiero, ha aggiunto: “La maggior parte delle piste da corsa ha esaurito lo spazio. Dove ospiteresti un’altra squadra nelle già molto strette corsie box? Probabilmente le strutture del paddock andrebbero ridotte. Ma le squadre non ne hanno interesse”.