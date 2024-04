Ferrari | Benedetto Vigna: “Meglio del 2023 ma le cose possono cambiare velocemente”

Dopo un po’ di tempo è tornato a parlare della Scuderia Ferrari anche Benedetto Vigna, amministratore delegato del Cavallino. L’ex Apple si è un po’ allontanato dalla Formula 1 negli ultimi mesi, i suoi interventi sono sempre minori, questo perché probabilmente nell’azienda modenese si è capito come la squadra corse debba essere lasciata libera di agire senza passare troppo per processi politici. Lo scorso anno, di questi tempi vi dicevamo di un po’ di maretta tra Vigna e Vasseur, attuale team principal, poi tutto rientrato, anche perché si veniva dalla cocente delusione delle prime gare del campionato. Intervistato dai colleghi de La Repubblica, il lucano ha così commentato, brevemente, l’inizio di stagione della Scuderia.

“Abbiamo iniziato meglio dello scorso anno – ha detto Vigna. C’è però tanto lavoro da fare, e ce ne sarà sempre. La squadra ha conquistato soltanto un podio in questo periodo nel 2023, mentre la vittoria è arrivata solo a Singapore, una in tutta la stagione. Il mondo della competizione è come la vita di una persona elevata all’ennesima potenza: le cose possono cambiare velocemente, oscillando tra il bene il male. La stasi non esiste, tutto scorre velocemente”.