F1 | La squalifica di Austin è alle spalle, Leclerc è focalizzato sull’appuntamento di Città del Messico

L’ultimo weekend di gara è stato tutt’altro che felice per Charles Leclerc che ha subito la squalifica al termine della corsa di Austin per eccezione usura della pedana del fondo. Un appuntamento dunque da dimenticare per l’alfiere della Ferrari, proiettato al successivo round che scatterà oggi a Città del Messico con le prime due sessioni di prove libere. Leclerc, commentando l’esclusione dalla classifica del Gran Premio degli Stati Uniti, ha voltato pagina ed è focalizzato sul Gran Premio del Messico dove è convinto che la Ferrari possa tornare a lottare con i diretti competitor. La squadra del Cavallino è attualmente terza nel Mondiale costruttori, distante ventidue punti dalla Mercedes.

“Purtroppo le regole sono regole e ora ci concentriamo al massimo per fare bene qui. Sono arrivato martedì e come ogni anno riscopro con piacere quanta passione ed energia il popolo messicano abbia per la Formula 1”, ha dichiarato Leclerc chiacchierando con i media nel giovedì messicano.

Il monegasco poi, discutendo delle ultime gare della stagione, ha detto: “Ci devono servire soprattutto per migliorare in vista dell’anno prossimo, quando contiamo di essere più competitivi. Certo, stiamo anche vivendo una bella lotta per il secondo posto tra i Costruttori e sarebbe bello centrare quell’obiettivo”.

L’alfiere della Ferrari, completando il proprio discorso, ha aggiunto: “Credo che se riusciamo a mettere tutto insieme possiamo portare a casa un buon bottino di punti qui a Città del Messico. Abbiamo visto come nell’ultimo periodo il potenziale della vettura sia più facile da sfruttare e questo ci ha permesso di essere più costanti nelle prestazioni. Ad Austin abbiamo sbagliato alcune cose, anche dal punto di vista strategico, e ne abbiamo pagato le conseguenze, ma credo ci sia il potenziale per lottare con i nostri diretti rivali anche qui”.

5/5 - (1 vote)