F1 | Red Bull, Verstappen punta a vincere tutte le restanti gare della stagione

Max Verstappen non intende minimamente sentirsi appagato in queste ultime gare della stagione. Anzi il tre volte campione del mondo è deciso a salire sul gradino più alto del podio fino alla conclusione del Mondiale, che si celebrerà ad Abu Dhabi l’ultima domenica di novembre. Per l’alfiere della Red Bull il titolo conquistato qualche settimana fa in Qatar appare solamente un evento marginale, desideroso di continuare ad aggiornare le proprie statistiche. A Città del Messico, dove il Circus sarà di scena in questa fine settimana per l’appuntamento all’Hermanos Rodriguez, l’olandese tra le varie cose ha discusso anche della Mercedes che nelle ultime gare ha ritrovato prestazione grazie anche ad importanti aggiornamenti.

“Mercedes minaccia per il 2024? Non posso commentare il prossimo anno – ha dichiarato Verstappen, citato da Formula1.com, intervistato dalla stampa a Città del Messico – Ma bisogna tenere conto di Austin, con i dossi e il formato Sprint, dopo una sessione di prove bisogna mettere a punto la macchina, ed è un po’ più incostante Penso che siamo stati troppo conservatori, troppo sicuri e loro chiaramente sono diventati troppo aggressivi. È per questo che sono stati squalificati (con Hamilton, ndr). Ogni fine settimana sembra un po’ diverso, a volte sono più vicini, a volte sono più lontani”.

Verstappen ha poi aggiunto: “Sto cercando di puntare a vincerle tutte fino alla fine dell’anno, questo è il mio obiettivo. So ovviamente che sarà dura, ma è su questo che mi sto concentrando”.

Il tre volte campione del mondo ha voluto chiarire i suoi team radio molto accesi con il proprio ingegnere di pista, Gianpiero Lambiase, durante la gara di Austin: “Andiamo sempre molto d’accordo. Naturalmente, nella foga del momento, gli ho fatto sapere che non ero molto contento che stesse parlando mentre ero in frenata. La gara era finita e lui doveva già prendere un volo, nel giro di rientro, per tornare a casa, così ci siamo dati appuntamento qui al venerdì e la gente ha detto che era arrabbiato. In ogni caso molto d’accordo”.

