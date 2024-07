F1 | La Mercedes è una conferma, Russell: “Puntiamo alla vittoria a Silverstone!”

La Mercedes torna a far paura. E’ così, e lo ha dimostrato una volta per tutte nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, con Russell davanti a Hamilton, e quindi due W15 in prima fila. Un qualcosa di pazzesco se pensiamo a che punto fosse la squadra di Brackley a inizio anno, quando negli appuntamenti arabi faticava a tenere il passo di McLaren e Aston Martin, all’epoca terza e quarta forza. Ora invece due macchine in prima fila, favorite sicuramente dalle condizioni più fresche dell’asfalto di Silverstone e dai problemi di Norris e Verstappen, ma ormai sta diventando una costante il riuscire ad approfittare delle disgrazie altrui, vuol dire che si è sempre lì, pronti a cogliere ogni opportunità.

Lo sa bene anche Russell, il quale ha strappato la pole position al suo compagno di squadra per poco meno di due decimi. Dopo il disastro del Canada, il pilota inglese è riuscito a rimettersi sulla retta via, mettendo a tacere voci in merito a quanto il team credesse in lui: “Non potevamo sognare di conquistare la pole a Silverstone a inizio anno – dice l’inglese. La vettura si sente benissimo, ha preso vita in qualifica. Stiamo cavalcando l’onda, ma adesso siamo concentrati su domani, perché Lando ci spingerà, così come Max, ma puntiamo a vincere”.

Sul passo gara sembra che McLaren e Verstappen siano comunque ancora un passo avanti rispetto alla Mercedes, ma anche domani le condizioni meteo potrebbero essere ballerine, e per questo motivo i tre top team sono tutti in lizza per podio e vittoria. Grande assente ingiustificata la Ferrari, alle prese con problemi cronici che riguardano gli sviluppi, ancora una volta cannati, una costante degli ultimi anni.