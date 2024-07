Mercedes | La conferma di Hamilton: prima fila a Silverstone e lotta aperta con Russell e Norris

Giornata storica per la Formula 1: dopo 56 anni, era il 1968, tre inglesi sono davanti a tutti a Silverstone. Russell, Hamilton e Norris fanno sognare in grande il pubblico britannico nella gara di domani, ma devono stare attenti al solito spauracchio Verstappen, sempre lì in agguato in seconda fila. Il sette volte campione del mondo aveva assaporato per un attimo l’ebrezza della pole position in casa, ma il compagno di squadra gliel’ha soffiata per 171 millesimi, davvero per pochissimo.

Nonostante questo però, il prossimo pilota della Ferrari è estremamente entusiasta del risultato e di quello che potrà accadere domani. Le temperature più basse aiutano e non poco la W15, e le probabilità di pioggia domani, che variano tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, quindi appena prima della partenza, rendono la domenica inglese molto, ma molto interessante e speriamo anche ricca di battaglie e sorprese. Così come Russell, anche Hamilton ammette di non aspettarsi una prima fila in questo weekend, ma è la dimostrazione di come la Mercedes abbia lavorato benissimo negli ultimi mesi.

A parte questo, Lewis è un po’ rammaricato per non essere riuscito a conquistare l’ottava pole position a Silverstone. Forse per Russell, aver fatto il giro dopo il compagno di squadra è stato determinante per il risultato finale delle qualifiche: “Dovevamo mettere le gomme nella giusta temperatura – ammette il sette volte iridato. Credo di avere ancora un po’ di tempo sul giro in tasca e che George è comunque riuscito a trovare. Ho fiducia nella vettura, vogliamo tenere dietro Norris”.