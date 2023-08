F1 | Ferrari, Leclerc desideroso di guidare la monoposto 2024

“L’auto del prossimo anno non sarà un’evoluzione di quella di quest’anno, come lo è stata quest’anno rispetto a quella dell’anno scorso. Sarà una vettura nuova di zecca”. Con queste parole, pronunciare venerdì scorso durante la press conference dei team a Zandvoort, il direttore tecnico della Ferrari Enrico Cardile ha reso noto che il progetto 2024 non avrà nulla a che fare con quello attuale.

La Ferrari dunque ha deciso di interrompere quel processo di continuità, iniziato nel 2022 con l’introduzione del nuovo regolamento ad effetto suolo, che ha creato non pochi grattacapi alla squadra del Cavallino viste le difficoltà riscontrate in posta nell’ultimo anno e mezzo. Una soluzione per certi versi obbligata, sulla quale ha esternato il proprio punto di vista anche Charles Leclerc. Il monegasco, protagonista di un weekend da dimenticare in Olanda dove è stato costretto al ritiro in gara, è desideroso di mettersi alla guida della monoposto del prossimo anno.

“Non vedo l’ora di guidare la monoposto 2024 – ha dichiarato Leclerc, citato da Formula1.com – Prima di tutto c’è una stagione da finire, ma possiamo solamente andare in un’altra direzione perché in questo momento la macchina è davvero difficile da guidare. È semplicemente molto, molto difficile portarla al limite”.

Leclerc, completando la propria disamina sull’attuale vettura, anche in relazione alle difficoltà riscontrate a Zandvoort, ha aggiunto: “Non appena ti avvicini al limite non sai cosa può succedere. Questo è esattamente quello che è accaduto nel mio giro in Q3, quindi è una situazione difficile”.