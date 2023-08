F1 | GP Olanda, prove libere 2: Norris svetta nel pomeriggio

F1 GP Olanda risultati prove libere 2 – Lando Norris è stato il pilota più veloce nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, 14° prova del mondiale 2023 di Formula 1.

Dopo l’inizio a rallentatore di questa mattina, dovuto ad un bilanciamento ancora non perfetto, l’inglese è riuscito a trovare il giusto feeling a bordo della MCL60, ottenendo dei riscontri interessanti sia sulla simulazione qualifica che sul passo gara. Norris, con gomme soft, ha fermato i cronometri sull’1’11″330, 23 millesimi più rapido del più veloce di questa mattina, Max Verstappen, apparso – come da previsione – estremamente competitivo in tutte le condizioni di gara.

L’olandese ha lavorato senza grossi problemi con tutti i composti, raccogliendo dati e informazioni che la squadra cercherà di sfruttare in vista della giornata di domani. In terza posizione, a conferma di quanto emerso questa mattina, si è classificata da Williams di Alexander Albon, apparsa veloce e “pimpante” anche grazie ai tanti aggiornamenti introdotti in vettura nell’ultimo periodo, seguito a ruota da Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly, tutti racchiusi in un gap di quattro decimi, a conferma del grande equilibrio che regna nelle zone centrali dello schieramento. Completano la graduatoria dei primi dieci Sergio Perez, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Fernando Alonso, apparso più in difficoltà rispetto alla sessione di questa mattina, conclusa con il secondo crono.

Male, anzi malissimo, le Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz, rispettivamente 11° e 16°, hanno sofferto in tutte le condizioni di utilizzo della vettura, ottenendo dei riscontri ben lontani da quelli ottenuti dai competitor di vertice. Una situazione difficile, soprattutto in termini di bilanciamento, che i tecnici dovranno analizzare, comprendere e correggere in vista delle prossime giornate.

Infine, ansia per le condizioni di Daniel Ricciardo: l’australiano, autore di un fuoripista in curva 3 nei primi minuti della sessione (l’alfiere dell’AlphaTauri è finito contro le barriere per evitare il contatto con Oscar Piastri, finito anch’esso contro il muro esterno della sopraelevata), ha subito un infortunio al polso provocato dal “ritorno” del volante dopo l’impatto con la techpro. Una situazione che ha richiesto il trasporto in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Appuntamento alle 11.30 di domani, con diretta su Sky Sport F1 HD, per la terza e ultima sessione di libere. Squadre e piloti avranno a disposizione 60 minuti per ultimare i lavori sulle rispettive vetture prima delle qualifiche.