F1 | Kimi Antonelli in Formula 2 con Prema nel 2024?

Nel corso del weekend di Monza è impazzata un’indiscrezione molto forte, lanciata da Italiaracing e che potrebbe cambiare lo scenario anche per quanto riguarda la presenza di un pilota italiano in Formula 1 nel prossimo futuro. Stando a quanto riferito, la Mercedes vorrebbe far fare un salto importante ad Andrea Kimi Antonelli, evitandogli di partecipare al mondiale F3 e passare direttamente in Formula 2, sempre con il team Prema. Non ancora maggiorenne, Kimi partecipa alla Tatuus Formula Regional, e ha già vinto tre titoli da quando corre in monoposto, ossia la Formula 4 ADAC (tedesca), la Formula 4 italiana e la Formula Regional Middle East, ex Formula Regional Asia.

La scuderia anglo/tedesca ritiene che il bolognese sia già pronto per partecipare alla categoria più prossima alla Formula 1, probabilmente anche per via della nuova monoposto che debutterà proprio il prossimo anno, cosicché tutti i piloti, di fatto, debbano adattarsi a una vettura mai guidata fino ad ora. Una mossa strategica certamente da parte della Mercedes, così da mettere a pari Andrea Kimi e gli altri piloti sotto questo punto di vista. Stando alle informazioni molto dettagliate arrivate da Monza, il ragazzo farà circa tre settimane di test con una vecchia GP2. Talento cristallino, il pilotino scuola Mercedes ha comunque raccolto tantissimi chilometri a bordo di monoposto che possono tranquillamente equipararsi alla Formula 3. E’ chiaro che le pressioni e le attenzioni si moltiplicherebbero a dismisura qualora dovesse approdare nei paddock di Formula 1 e Formula 2 già dalla prossima stagione, ma prima o poi, era chiaro, sarebbe successo, viste le grandi capacità al volante di questo ragazzo bolognese con il destino nel nome.