F1 | Wolff mette in guardia la Mercedes: mai essere contenti di un quinto e sesto posto

Pur avvertendo grosse difficoltà nell’arco di tutto il weekend di Monza, la Mercedes ha comunque conquistato il massimo possibile, concludendo al quinto posto con Russell e al sesto con Hamilton. Entrambi i piloti sono stati penalizzati dalla direzione gara con cinque secondi di penalità per delle infrazioni, in particolare il campione inglese è andato a chiudere troppo il povero Piastri all’ingresso della Roggia, rovinando la sua prestazione fino a quel momento in zona punti. Il sette volte iridato è riuscito a completare la mini rimonta dall’ottavo posto al sesto, colmando anche il gap con Albon così da non avere problemi a mantenere la posizione anche dopo la bandiera a scacchi.

“E’ stata una gara piuttosto caotica – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes dopo il GP a Monza. Abbiamo massimizzato i punti a disposizione, ma come sempre bisogna stare attenti, perché non possiamo essere contenti di un quinto e sesto posto. Ripensandoci, penso che le penalità date ai nostri piloti siano giuste, ma fortunatamente hanno fatto un ottimo lavoro per non avere conseguenze sul risultato finale. Sappiamo che su questi circuiti a basso carico aerodinamico non andiamo benissimo, e infatti penso si vedano i progressi fatti da Baku a Spa e fin qui. Ora ci concentriamo su Singapore, quindi torniamo a un carico elevato e ci avviciniamo più alle nostre caratteristiche. Sarà importante cogliere ogni opportunità”.