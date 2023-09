F1 | Sainz Sr critico con le decisioni della Ferrari nei confronti del figlio

Nel Gran Premio di Monza, vinto da Max Verstappen, ad emozionare di più i tifosi è stato sicuramente il duello tra Carlos Sainz e Charles Leclerc per il terzo posto. I due sono arrivati vicino al contatto ma contrariamente alle altre volte, il team ha lasciato i suoi piloti liberi di gareggiare. Tuttavia, durante questa stagione, la squadra ha vietato ai piloti di gareggiare tra loro, soprattutto quando a chiedere il permesso di lottare è stato Sainz. Proprio per questo motivo, il padre del pilota spagnolo, Carlos Sainz Sr, ha messo in dubbio alcune decisioni del team di Maranello.

“È curioso. A volte decidono alcune cose, a volte altre. È lui che deve chiedere, che deve capire le strategie del perché a volte possono attaccarsi a vicenda e a volte no. Ma mi rimane il risultato, mi rimane il terzo posto. A gara terminata, preferisco che sia stato così, senza alcun tipo di ordine o altro. Meritato. Adesso bisogna continuare a migliorare, continuare a lottare, che è quello che ci vuole, non solo qui a Monza ma in altre gare”, ha dichiarato il campione di rally a DAZN F1.