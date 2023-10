Formula 2 | Ufficiale: Andrea Kimi Antonelli in Prema nel 2024

Andrea Kimi Antonelli parteciperà al prossimo campionato di Formula 2. Di scuola Mercedes, il pilota bolognese ha diciassette anni compiuti lo scorso agosto, e quest’anno ha vinto due Formule Regional, la Middle East e la Europea, mentre lo scorso anno ha trionfato nella Formula 4 italiana e la ADAC (tedesca). La sua “promozione” nella categoria più prossima alla Formula 1 era già nell’aria da qualche mese, le voci insistevano già da Monza, ma adesso c’è l’annuncio ufficiale da parte del team Prema. Kimi è un talento puro, e sta scalando le varie categorie nel migliore dei modi, ossia vincendo gare e campionati. Lasciamolo lavorare, siamo sicuri che potrà darci grandi soddisfazioni.

“Sono felicissimo di questa occasione – ha detto Andrea Kimi Antonelli. Sarà un salto incredibile quello dalla Regional alla Formula 2, e sono consapevole del fatto che sarà molto impegnativo, perché il livello è altissimo. Sarà una macchina nuova non solo per me, ma per tutti. Non voglio crearmi delle aspettative, ma cercherò di imparare il più possibile già nei prossimi test per essere pronto all’esordio, voglio anche divertirmi come ho sempre fatto e cercare di fare un buon lavoro. Sono contentissimo di lavorare ancora con Prema, qui ho iniziato la mia carriera in monoposto, sono come una famiglia per me”.

“Siamo orgogliosi di accogliere Kimi nella squadra Formula 2 – ha dichiarato Rene Rosin, team principal della Prema. E’ con noi sin dall’inizio della sua carriera, lo conosciamo bene e siamo particolarmente orgogliosi di quello che è riuscito a fare in soli due anni in monoposto. E’ un pilota di talento, un grande uomo squadra, quindi siamo impazienti di vederlo all’opera nel 2024, vogliamo farlo ambientare nel modo migliore possibile”.