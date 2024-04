Formula 1 | Buxton rilancia l’ipotesi Antonelli per la Mercedes nel 2025

Formula 1 Antonelli Mercedes – In attesa di osservare le prime e uniche libere sul circuito di Shanghai, teatro del prossimo Gran Premio di Cina di Formula 1, Will Buxton è tornato a parlare delle tante voci di mercato che stanno circolando attorno al secondo sedile della Mercedes, precisando come le preferenze di Toto Wolff, al momento, siano tutte per il giovane Andrea Kimi Antonelli.

Secondo l’insider inglese, il Manager austriaco – memore di quanto accaduto nel 2014 con Max Verstappen – avrebbe già scelto il giovane emiliano per la successione di Lewis Hamilton, optando di fatto la strada dell’all-in. Una soluzione rischiosa, vista la poca esperienza dell’attuale pilota della Prema, ma che gli garantirebbe una stagione “cuscinetto” in attesa del 2026, annata dove la scuderia anglo-tedesca spera di riproporsi stabilmente nelle posizioni di vertice della classifica.

Buxton sullo scenario Mercedes-Antonelli

“E’ chiaro che Wolff vuole Antonelli su quel sedile. E’ arrabbiato, profondamente arrabbiato, per aver perso l’occasione Max Verstappen nel 2014 e non vuole cadere nello stesso errore. La decisione sarebbe presa, almeno per quanto ne so io. La stagione 2025 per la Mercedes sarebbe comunque complessa e la squadra, quindi, potrebbe far crescere Antonelli senza troppe pressioni sulle spalle. Per vincere dovrebbero comunque aspettare il cambio regolamentare del 2026, aspetto che gli garantirebbe una stagione di cuscinetto. Potrebbe lavorare con la squadra in modo sereno e apprendere ciò che serve da George Russell. Arriverebbe pronto e preparato per la vera stagione di rinascita della Mercedes, ovvero quella 2026”.